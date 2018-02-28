Son dakika: Fernandao'ya 2 maç men cezası

Sarı lacivertli takımın golcüsü Fernandao, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Brezilyalı futbolcuya 13 bin TL de para cezası verildi.

Fernandao karar gereği; Fenerbahçe'nin yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la ve pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Ancak sarı lacivertli yönetimin, Tahkim Kurulu'na başvuracak olması nedeniyle cezanın düşürülmesi ya da kaldırılması ihtimalleri de bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir."