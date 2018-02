Güneş’in kulübesi Kocaman’da yok!

Fenerbahçe öne geçtiği maçta Beşiktaş'a farklı yenilince, eleştiriler de iki hoca üzerinde yoğunlaştı. Son 15 haftayı yenilgisiz kapatan Aykut Kocaman yerden yere vurulurken, Bayern Münih maçında yerden yere vurulan Şenol Güneş hamleleriyle zaferi getiren isim olarak övgü aldı. Bir sonuca bakarak yapılan bu yorumları nasıl değerlendirirsiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer sonuçlardan hareket ediyorsak, iki maçın da ortak noktası futbolcu kalitelerinden kaynaklanıyor. Bayern, Beşiktaş'ın çok üstündeydi, Beşiktaş da Fenerbahçe'nin. Aradaki klas farkı hem oyun hem de skor üstünlüğünü beraberinde getirdi.

Ev sahibi takımların kazanmasının da altını çizelim. Teknik adamlar rakibin bu özelliğine göre taktik kuruyor ve strateji oluşturuyor. Ama şartları değiştiren o kadar çok dinamik var ki. Dolmabahçe'de 49'da beraberlik golü gelince, stadın ortamı, seyircinin baskısı ve Beşiktaşlı oyuncuların isteği, düşünülen her şeyi yok etti. Şu da bir gerçek, 30'da Şenol hoca oyuncu değiştirmeden, sistem değiştirdi. Aykut Kocaman'ın bunu yapacak kadrosu da yok, kulübesi de. Yarın oynanacak kupa maçını bu yüzden merakla bekliyorum. Vodafone şokunu yaşamış Fenerbahçe takımı, bu tecrübeyi olumluya mı çevirecek ya da 'yapamayız' duygularıyla mı sahaya gelecek?



İSKENDER GÜNEN: Teknik adamların bir maçlık performansına bakılmamalı. Çünkü teknik adamların şanssız olduğu karşılaşmalar da var. Örneğin, Beşiktaş-F.Bahçe maçı gibi. Şenol Güneş, saha içinde yaptığı hamleler ve oyuna dışarıdan aldığı oyuncularla katkı yapan bir teknik adam.

Aykut Kocaman her gittiği takımda oyun felsefesini sahaya yansıtmayı düşünen bir teknik adam. Yani Aykut Kocaman için her zaman sistem oyuncudan daha fazla öne çıkıyor. Beşiktaş maçında ise Aykut Kocaman'a ikinci yarı oyuna yaptığı hamleleri için eleştiri getirebiliriz.

Örneğin, oyuna Alper yerine önce Valbuena'yı almalıydı. Çünkü Valbuena topla rakip alanda buluştuğunda özel yetenekleri olan bir isim.



AHMET ÇAKAR: Ben Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bayern Münih maçı sonrası eleştirilmesine katılmıyorum. Bayern maçında Beşiktaş neredeyse 75 dakika 1 kişi eksik oynadı. O statta Bayern gibi bir takıma karşı dünyanın hangi takımı çok uzun süre bir kişi eksik oynarsa dezavantajlıdır. Yani diğer bir deyimle, o gün maç 16. dakikada Vida'nın oyundan atılmasıyla bitti. Ama pazar günü oynanan derbide durum farklı. F.Bahçe ilk yarıda hem çok olgun hem de çok dengeli futbol oynayıp, üstelik öne geçmişken ikinci yarıda sergiledikleri performans olağanüstü kötüydü. Kocaman diyor ki, "Ben oyunculara geri çekilin demedim". Tamam doğru, demedin ama takım geri çekilmişken, belli hamlelerle, belli oyuncu değişiklikleriyle ileride topu tutabilen, pas yapabilen, faul kazanabilen formatı sağlaması gerekirdi. O sadece izledi, ne zaman ki yenik duruma düştüler, Valbuena'yı oyuna soktu. Mağlubiyetin sorumlusu oyuncular olduğu kadar Aykut Kocaman'dır.

GOMİS YOKSA ASLAN ŞAMPİYON OLAMAZ!

G.Saray'da da Gomis takımın en büyük gücü olarak öne çıkıyor. Bir sakatlık ya da ceza durumu sarıkırmızılıların gücünü ve oyun planını nasıl etkiler?

GÜNEN: Gomis takım için çok önemli bir isim. İlk yılı olmasına ve yeni bir takıma gelmesine rağmen attığı gollerle takımı sırtlayan biri. Yokluğunda tercih edilecek kişi Eren'di. O da şu an sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı için oyunda büyük sorunlar çıkar diye düşünüyorum.

ÇAKAR: Gomis'in olmaması G.Saray için büyük dezavantajdır. Ne F.Bahçe ne de Beşiktaş bir santrfor eksikliğinde G.Saray kadar sorun yaşamazlar. Fernandao sakatlanırsa, Soldado oynar, Negredo sakatlansa Vagner Love oynar. Birbirlerini fazla aratmazlar. Ama Gomis, Allah korusun bir sakatlanırsa özellikle de iç saha maçlarında büyük problem oluşturur. Kaldı ki Eren Derdiyok da en az 1 ay sahalardan uzak kalacakmış.

BİLGİÇ: Hakem tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla Aykut Kocaman nasıl ligin gidişine "balans ayarı" yaptıysa, Fatih Terim de ilk kaprisinde Gomis'i kulübeye alarak, Fransız'a nerede durması gerektiğini bildirdi. Bu performans, kulübenindir aslında. Eren, Gomis'in evde kaldığı Kayseri'de iki tane atınca, sonraki maçta da ilk on bir yapınca, pabuç pahalı hale geldi. Çok ciddi bir performansı var ve tabelada takımını taşıyor. Bu hem iyi hem kötü. Çünkü Eren'in de sakatlığında Gomis'in etkisizliği veya iyi marke edilmesi, skor problemi yaratır. Bu nedenle G.Saraylılar, Gomis'i pamuklara sarmak zorundalar.

ÖZBOSTAN: Gomis olmazsa G.Saray şampiyon olamaz. Bu kadar açık ve net. Şu ana kadar G.Saray'ın attığı gollerin yüzde 50'sinde imzası var.

G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe birbirine çok yakın puanda. Şampiyonluğa en yakın takım sizce hangisi?

GÜNEN: Kadro kalitesi ve zenginliği olarak Beşiktaş diğer takımlardan bir adım daha önde.

BİLGİÇ: Takım oyunuyla yürüdüklerinden dolayı, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum.

ÇAKAR: Bugün 4. olan bir takım, 2 hafta sonra lider olur ya da tam tersi, bugün lider olan bir takım, 2 haftada puan kayıplarıyla 4. sıraya gerileyebilir. Görünen o ki şampiyonluk yarışı son düdüğe kadar sürecek. Fikstür olarak baktığımızda en avantajlı takım F.Bahçe gibi görünüyor. Zira Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon maçlarını oynadılar. Son rakip G.Saray ile de Kadıköy'de karşılaşacaklar. En dezavantajlı ise G.Saray. Başakşehir, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon ile oynanacak maçları var.

ÖZBOSTAN: Heyecanlı bir lig yarışı izliyoruz. Eğer şu anda zirvede olan Galatasaray deplasmanda maç kazanmaya başlarsa şampiyon olmayı başarır.

QUARESMA HER MAÇ BÖYLE OYNASA İŞ BİTMİŞTİ

Quaresma zaman zaman kaprisleriyle Güneş'i çileden çıkartsa da derbideki performansıyla mest etti. Kocaman'ın Valbuena'yı sürekli kenarda oturtmasını da göz önüne alırsak, yıldız oyuncu ne olursa olsun hep sahada olmalı mı?



İSKENDER GÜNEN: Böyle oyuncuları yönetebilmek de beceri ister. Quaresma genç yaşında Barcelona'da forma şansı bulan fakat Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ise gittiği takımlarda istikrarlı bir yapısı olmayan bir oyuncuydu. Ta ki Şenol Güneş ile Beşiktaş'ta yolları kesişene kadar. Güneş her gittiği takımda sorunlu oyuncuları istikrarlı bir yapıya kavuşturan bir teknik adam. Bu yüzden sorunlu Quaresma'yı yönetebilme becerisi gösterdi. Aykut Kocaman için ise her zaman sistem, oyuncudan önce geldiği için bir türlü özel yetenekli oyuncuları istikrarlı bir yapıya sokamıyor. Sisteme uymayan, ne kadar yetenekli olursa olsun tercih etmiyor. Dün Alex, bugün Valbuena… İkisinde de aynı şey yaşanıyor.

AHMET ÇAKAR: Büyük maçlar, büyük kaleci ve büyük oyuncularla kazanılır. Quaresma'nın lig maçında attığı gol sayısı çok az. Ama öyle bir kalitesi var ki bir an geliyor, maçı çeviriveriyor. Aynı şeyi Kameni ve Volkan tercihi için de söyleyebiliriz. Büyük maçlarda büyük kaleciler oynar. Özellikle deneyimli olanlar. Kameni, Alanya maçında çok iyi oynadı diye Beşiktaş karşısında onu sahaya sürmek sıradanlıktır. Haaa şunu da söyleyelim, Volkan oynasa o golleri kurtarır mıydı? Tabii ki böyle bir şey iddia edemeyiz. Ama yüz yıllık futbol geçmişi der ki F.Bahçe-Beşiktaş maçı çok önemli bir derbidir ve Volkan sakat ya da cezalı değilse kalede o oynar.

MURAT ÖZBOSTAN: Quaresma büyük bir marka ve kalite. Ama istikrarlı değil. Zaten her maç Türkiye'de böyle oynasa, Beşiktaş uzak ara lider olurdu. Şenol Güneş de her maçta onu alnından öperdi. Ama dediğim gibi istikrarı yok. Bu hafta ya da yarın aynı performansı göremeyebilirsiniz.

GÜRCAN BİLGİÇ: İki sezon önce oyundan çıkarken eldivenlerini yere atan, kulübeyi tekmeleyen veya su şişelerini fırlatan Quaresma'yı hatırlatırım herkese. Şenol Güneş'in istediklerine karşılık veremediği için ilk oyundan çıkan oluyordu. Üçüncü sezonda ortak noktaya geldiler ama bu süre Beşiktaş'ı da takım olarak farklı yerlere taşıdı. Düzen; Quaresma'dan doğan zaafları kapatmayı başardı. Barcelona'da Messi'nin durumu gibi. Valbuena için de bu geçiş süreci yaşanıyor. İki taraf performans olarak birbirlerine yaklaştıklarında, bu tartışmayı da yapmayacağız. Aykut Kocaman'ın içerdeki maçlarda Valbuena'yı on birde oynatmayı düşündüğünü biliyorum. Ama takım düzenini oturtmadan, özellikle tehdit eden deplasman maçlarında farklı düşünecektir.

YA KİBİRLENDİLER YA DA ARDA...

Başakşehir liderliği Galatasaray'a devretti. Abdullah Avcı'nın takımı neden zirvede kalamıyor?

BİLGİÇ: Konya maçından bu yana yani dört haftadır; ciddi şekilde istek ve konsantrasyon eksikliği çekiyorlar. Karabük maçında 900 pas yapan takımdan eser kalmadı. Bunun iki karşılığı var; ya kibirlendiler ve takım karakterinden uzaklaştılar ya da Arda Turan'ın sözleşmesindeki rakamlar, oyuncu grubunda mutsuzluk oluşturdu. Takımın kendi dengesinin bozulmasının bu tip düşüşlere neden olduğunu, daha önce başka takımlarda da gördük.

ÖZBOSTAN: G.Birliği'nin de iyi ve diri bir ekip olduğunu unutmayalım. Başakşehir'e karşı çok disiplinli oynadılar. Akıllı taktik, iyi disiplin... Ki G.Birliği'nin kadrosu da çok iyi değil. Ümit Özat'ı tebrik etmek lazım..

GÜNEN: F.Bahçe maçıyla birlikte düşüş içinde oldukları bir gerçek. Her geçen gün sezonun ilk yarısında gösterdikleri performansın uzağında bir takım. G.Birliği maçında mental olarak da şampiyonluk yarışını götürebilecek bir takım sahada yoktu. Bunun en önemli sebeplerinden biri, şampiyonluğa oynayan takım için taraftar çok önemli bir etkendir. Başakşehir'in G.Birliği maçında çok az sayıda seyirci önünde istediği coşkuyu yakalaması kolay değildi.