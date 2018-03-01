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Griezmann rekorları parçaladı!

Leganes karşısında 4 gol birden atan , formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:21
Griezmann rekorları parçaladı!

'in Leganes'i 4-0 mağlup ettiği maçta goller 'dan geldi. Maçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Griezmann, La Liga'da üst üste iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico formasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu. Daha önce Atletico formasıyla Fernando Torres (124 gol) ve Sergio Agüero (101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı.

Griezmann, ayrıca La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.

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Griezmann rekorları parçaladı!
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