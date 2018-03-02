Mohamed Salah ön yargıları kırdı

Futbolun kitlelere ulaşmak için ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir futbolcu var: Mohamed Salah
. Başka bir dine mensup kişilerin Müslümanlığa dair haksız ön yargıları yıkma gibi büyük bir işe imza atan Salah'ın nasıl büyük bir etki yarattığını görmek için Liverpool tezahüratlarına bakmak yeterli...
Bundan yalnızca 3 sene önce, "Anfield'da Müslümanlar yere yatıp kalkıyor, bu ne rezalet" diyebilecek kadar fütursuzlaşabilen taraftarlar mevcutken şimdi Kop tribünü, "Salah inanıyorsa bizim için de iyidir, birkaç tane daha atarsan belki biz de Müslüman oluruz" diye bağırıyor hep birlikte. Elbette din değiştireceklerinden değil ama bu yaklaşım dahi ön yargılara sahip geniş kitlelerin üzerindeki etkisi nedeniyle küçümsenmeyecek bir durum. Konuyla ilgili konuşan Müslüman bir Liverpool
taraftarı olan Bodi, "Bu durumu tam tersinden de okuyabiliriz, etrafımda Salah sayesinde Liverpoollu olan çok Müslüman var. Salah'ın yükselişi bizim de ibadetlerimizi statta çok daha rahat yapabilmemizi sağladı" diyor.
Salah'ın yakaladığı çıkış, İngiltere'deki Müslüman futbolseverlerin Liverpool'a ilgisini arttırdı. MESUT, POGBA VE DİĞERLERİ
Üst düzey futbol oynayan Müslüman futbolcuların Premier Lig
'de yükselişi sadece gol makinesi Salah'la da sınırlı değil. Arsenal'in Türk asıllı 10 numarası Mesut Özil'in yanı sıra Manchester Unitedlı Paul Pogba'nın da sevilen oyuncularken dinini yaşamaktan da geri kalmaması kulüplerinin taraftarları arasında dikkat çekiyor.
Bu durum insanların aslında birbirinden o kadar da farklı olmadığının, bir arada yaşamaya engel bir durum bulunmadığının açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Mesut Özil
, Umre ziyaretinin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.