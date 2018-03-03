Beni hakem değil tribünler attı

Pozisyonun Beşiktaş'ın kullandığı taçla başladığını belirten kaleci Volkan, kırmızı kartla sonuçlanan anları şöyle anlattı: "O taç kararını yanlış verdiler. Normalde bizim kullanmamız gerekiyordu. Oyun devam etti. Topun dışarı çıktığını net şekilde gördüm. Hakem yine devam ettirdi. Neredeyse gol yiyorduk. Ben o pozisyonları gören bir kaptan olarak hakemin yanına gittim ve 'Hocam biraz daha dikkatli olmalısın' benzerinde kesinlikle hakaret içermeyen sözler söyledim. Bunu söylerken ceza sahasını terk etmedim. Ancak taraftarın tepkisiyle bana ikinci sarı kartı verdi."

ALINAN SONUCA HİÇ ÜZÜLMÜYORUM

Volkan, kupada turu ikinci maçta geçeceklerine vurgu yaparken, "Ben sonuca üzülmüyorum çünkü Beşiktaş'ı Kadıköy'de eleyeceğiz. Ancak sadece haksız bir şekilde sahadan atılıp takım arkadaşlarımı eksik bıraktığım için üzgünüm. Hepsinden tek tek özür diledim bir kaptan olarak. Ancak takımın haklarını sahada savunmak da benim görevim. Atılmam tamamen hakem hatası. Çünkü tribünlerin etkisinde kaldı" ifadelerini kullandı.

KUPA KAZANIMLARI!

Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 bitti ancak kazanımları Fenerbahçe'nin geleceği adına umut verdi:

ÖZGÜVEN: Ligde alınan 3-1'lik mağlubiyet, skor dışında takımı zihinsel olarak da sarsmıştı. Ancak kupa maçındaki oyun ve 9 kişi kalınmasına rağmen alınan skor takımı yeniden ayağa kaldırdı.

BİRLİKTELİK: Aykut Kocaman, maç sonunda tüm takımı tribünlere götürdü. Tecrübeli teknik adam, hem takımının eksik kalmasına rağmen gösterdiği performansın alkışlanmasını istedi hem de futbolcularla taraftar arasında köprü görevi gördü.Taraftar rüzgarını arkasına aldı.

MEHMET EKİCİ: Orta sahadaki en büyük eksiklik olan yaratıcılık, Mehmet Ekici ile sağlandı. Ekici, yüzde 100 hazır olmasa da yaptığı asistle gelecek adına umut verdi. 11 için alternatif oldu. ŞENER: Sakatlık sonrası ilk kez 11 oynadı. Isla'yı aratmadı. Hatta 90 dakika sonunda takımın en iyilerinden biriydi. Aykut Kocaman'ın yarınki Akhisar maçı öncesinde sağ bekte kimi oynatacağı konusunda zorlanacağı kesin...

SOLDADO: Her zaman fiziksel eksikliği nedeniyle eleştirildi. Beşiktaş maçında hem mücadele gücüyle hem de şık gol vuruşuyla Fernandao'nun yokluğunda hazır olduğu mesajını verdi.

OZAN TUFAN 60 GÜN SONRA AFFEDİLDİ

F.bahçe dün sabah Akhisar maçı hazırlıklarına başlarken, bir sürpriz yaşandı... Antalya kampı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yine hocasının isteğiyle A takımla idmana çıktı. 22 yaşındaki milli yıldızın, geçtiğimiz çarşamba günü Kocaman'la bire bir görüşme yaptığı, bu görüşmede hocasını yeniden futbola adapte olacağına ikna ettiği öğrenildi. Yaklaşık 60 gün sonra A Takım'la çalışan Ozan, sosyal medyadan paylaştığı idman karesinin altına "Sadece Fenerbahçe" notunu düştü. Neustadter yorumun altına "Ozan giri giri", Fernandao ise "Kardeş geri döndüğün için mutluyum" yazdı. Genç oyuncu en son 13 Aralık'ta Adana Demirspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında forma giymişti