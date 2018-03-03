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şimdiden tarihe geçti

'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , deplasmanında attığı gollerle ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı ve kariyerinde ilk kez bir sezonda 20 gol barajını aştı.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 21:57
Gomis şimdiden tarihe geçti

'ın yıldızı Bafetimbi , kariyer rekoru kırdı. Yıldız futbolcu, 'in 24. hafasında deplasmanında yarım saatta 3 gole imza attı.

Gomis, 20 olan gol saysını bu gollerle 24'e çıkardı. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla 20 gol atmış olan Fransız futbolcu, Galatasaray formasıyla en gollü sezonuna bitime 11 hafta kala ulaşmayı başardı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Gomis, Sarı Kırmızılı kulübün tarihinde Mario Jardel'i geçerek bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Gomis,

GEÇEN SEZONUN KRALINI GEÇTİ
Gomis, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Vagner Love'ın gol sayısını şimdiden aşmış oldu.

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Gomis şimdiden tarihe geçti
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