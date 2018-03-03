Gomis şimdiden tarihe geçti

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, kariyer rekoru kırdı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 24. hafasında Karabükspor deplasmanında yarım saatta 3 gole imza attı.



Gomis, 20 olan gol saysını bu gollerle 24'e çıkardı. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla 20 gol atmış olan Fransız futbolcu, Galatasaray formasıyla en gollü sezonuna bitime 11 hafta kala ulaşmayı başardı.



KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Gomis, Sarı Kırmızılı kulübün tarihinde Mario Jardel'i geçerek bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Gomis,



GEÇEN SEZONUN KRALINI GEÇTİ

Gomis, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Vagner Love'ın gol sayısını şimdiden aşmış oldu.

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