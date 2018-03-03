Öde öde bitmiyor

Galatasaray
Kulübü'nde Mustafa
Cengiz başkanlığındaki
yönetim kurulu,
bir yandan 9
Mart'ta UEFA ile yapılacak
FFP zirvesine
hazırlanırken bir
yandan da borçlarla
boğuşuyor. Göreve
gelir gelmez birikmiş
futbolcu alacaklarının
da dahil olduğu 30 milyon TL
'lik ödeme
yapan başkan Mustafa
Cengiz'in karşısına
sürekli yeni ödemeler
çıkıyor. Bunlardan biri
de sezon başında Dinamo Kiev
'den 8 milyon Euro
'ya alınan Younes Belhanda
… Sarı-kırmızılı formayla toplamda 25 resmi maça çıkan Faslı yıldızın sözleşmesi gereği, Ukrayna ekibinin hesabına 250 bin Euro yatırılacak.
Galatasaray'ın
şampiyon olması halinde de
Dinamo Kiev Belhanda için 500 bin
Euro daha alacak. ELEKTRİK KRİZİ SON ANDA ÖNLENDİ
Tüm bunların üstüne bir de ödenmemiş faturalar yönetimi zora soktu. Geçmiş döneme ait ödenmemiş fatura nedeniyle cuma günü yetkililer, Florya'ya elektriği kesmeye geldi. Yeni yönetim 55 bin TL'lik borcu kapatarak skandalı önledi.
Türk Telekom Stadı'nda da ödenmemiş doğalgaz faturası nedeniyle kriz çıktığı, yönetimin haberi alır almaz birikmiş borcu kapadığı kaydedildi. Dursun Özbek döneminde 50 gün gecikmeyle maaşları yatan kulüp personelini de yeni başkan Cengiz mağdur etmedi. Mart ayının 2'sinde 3 milyon lirayı bulan personel maaşı dün hesaplara yatırıldı.