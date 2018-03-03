Timsah hayata döndü

Süper Lig'de 24'üncü haftanın perdesi Bursaspor
-Kayserispor
mücadelesi ile açıldı. Ev sahibi Bursaspor, üst sıraları zorlayan rakibini Bogdan Stancu
'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Timsah, ofansif anlamda göz dolduran bir performans göstermesine karşın uygun pozisyonlarda ağları havalandıramadı. Kayserispor'un kilidini 76'ncı dakikada harika ara pasıyla kaptan Pablo Batalla
açtı. Batalla'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Bogdan Stancu, iyi top kontrolünü, ayak içi plase ile süsleyerek, tabelayı belirledi: 1-0. Son dokuz lig mücadelesinden üç puan çıkaramayan Paul Le Guen'in öğrencileri nihayet rahat bir nefes aldı. Kayserispor ise beş maç sonra mağlubiyetle tanıştı.