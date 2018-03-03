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Timsah hayata döndü

Üç müsabaka sonra gol sevinci yaşayan , ’u yenerek, üç puan hasretini bitirdi. ’in öğrencileri, Batalla’nın harika ara pasını ağlarla buluşturan Stancu ile dokuz hafta sonra güldü

Giriş Tarihi: 3.3.2018
Timsah hayata döndü
Süper Lig'de 24'üncü haftanın perdesi - mücadelesi ile açıldı. Ev sahibi Bursaspor, üst sıraları zorlayan rakibini 'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Timsah, ofansif anlamda göz dolduran bir performans göstermesine karşın uygun pozisyonlarda ağları havalandıramadı. Kayserispor'un kilidini 76'ncı dakikada harika ara pasıyla kaptan açtı. Batalla'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Bogdan Stancu, iyi top kontrolünü, ayak içi plase ile süsleyerek, tabelayı belirledi: 1-0. Son dokuz lig mücadelesinden üç puan çıkaramayan Paul Le Guen'in öğrencileri nihayet rahat bir nefes aldı. Kayserispor ise beş maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
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