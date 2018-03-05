Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kocaman, "İki tahrip gücü yüksek Beşiktaş maçından sonra son üç maçını kazanmış ve moral olarak güçlü gelecek, oyun yapısı ters bir takımla karşılaştık. Maç öncesi istemediğim senaryoyu gördüm. Söyleyecek başka bir şey yok. Maça giriş problemli olabilirdi, aynen öyle oldu. Yediğimiz gol de dahil olmak üzere sezon boyunca sıkça rastladığımız maçlardan biri oldu. Kalemize gelen ilk iki top gol oldu. Çaba, çaba ama sonuçlandıramadığımız çabalar. Korktuğum, maçın içine girene kadar Akhisarspor'un hızlı ataklarla kalemize geleceğiydi. Burayı atlatmak önemliydi, kafamdaki en kötü senaryo gerçekleşti. Bu sene oynadığımız maçların başka bir benzeri oldu. Ne söylesem boş" dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Kocaman, "Kontrolü kaybettik. Lider ve takipçisiyle aramızdaki fark bir maçtı, iki maça çıktı. Bu saatten sonra artık bizim elimizde değil, kaybettik. Artık rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz ve kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadesini kullandı.

BU KADAR MI OLUR?

Kocaman neden kulübede oturduğuna dair bir soruya da şu yanıtı verdi: "Tam değişiklik yapacağımız anda üçüncü gol geldi. 2-3 dakika durumu gözlemledim. Kulübeye oturmam, bu sıkıntılı durumlarda bir şeyler anlatabilmek çok kolay değil. 'Bu kadar mı olur?' diyordum kendi kendime. Tamamen seyretmeye başladım. Bu kadar mı dedikçe oluyor ama enteresan bir sezon yaşıyoruz."

POZİSYON PENALTI

Kocaman maçın hakeminin kararları için de konuştu: "Fernandao'nun pozisyonu net bir penaltıydı. Ama bizim burada o penaltıyı çaldıracak atmosferi oluşturamadığımız da önemli bir gerçek. Ama destek için çaba olduğunu inkar etmedim. Ben yine kendimize biçiyorum bu yaşananları. Bizim onların bu çabasını olumlu bir tabloya çevirecek hamleleri yapmamız lazım. Puan kayıpları zaten varolan soğukluğu artırıyor insanlarda."