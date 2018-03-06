Jorginho’ya Premier Lig’den bir talip daha

Seri A'da maç fazlasıyla Juventus'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin Brezilya doğumlu İtalyan orta sahası, ligde çıktığı 24 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Oynadığı futbolla Napoli'nin Seri A'da şampiyonluk mücadelesi vermesinin en büyük aktörlerinden biri olan Jorginho için böylelikle Premier Lig'in 3 büyük takımı sıraya girmiş oldu.

Manchester United ve Liverpool'un bu yaz Jorginho ile bire bir görüşme yaparak oyuncuyu ikna etmeye çalışması bekleniyor.

EMRE CAN'IN YERİNE…

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp; Jorginho'yu, bu sezon Liverpool'la olan kontratı sona eren ve adı Juventus'la anılmaya başlanan Emre Can'ın yerini dolduracak ideal parça olarak düşünüyor.