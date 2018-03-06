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Jorginho’ya ’den bir talip daha

Bu sezon ’de gösterdiği performansla adından söz ettiren 26 yaşındaki Jorginho’ya, ve 'un ardından de talip oldu.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 23:06
Jorginho’ya Premier Lig’den bir talip daha

Seri A'da maç fazlasıyla Juventus'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'nin Brezilya doğumlu İtalyan orta sahası, ligde çıktığı 24 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Oynadığı futbolla Napoli'nin Seri A'da şampiyonluk mücadelesi vermesinin en büyük aktörlerinden biri olan Jorginho için böylelikle 'in 3 büyük takımı sıraya girmiş oldu.

ve 'un bu yaz Jorginho ile bire bir görüşme yaparak oyuncuyu ikna etmeye çalışması bekleniyor.

EMRE CAN'IN YERİNE…

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp; Jorginho'yu, bu sezon Liverpool'la olan kontratı sona eren ve adı Juventus'la anılmaya başlanan Emre Can'ın yerini dolduracak ideal parça olarak düşünüyor.

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Jorginho’ya Premier Lig’den bir talip daha
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