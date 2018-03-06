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Tosic'ten rekor sarı kart

- maçının henüz 30. saniyesinde Beşiktaş'tan , sarı kart gördü.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 01:49
Tosic'ten rekor sarı kart

'in 24. haftasının kapanış maçında ile karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ilk kartı, 1 dakika dolmadan çıktı. Maçın henüz 30. saniyesinde topa elle müdahele eden , hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

BU SEZON EN ERKEN KART

Sırp futbolcunun 30. saniyede gördüğü bu sarı kart, Süper Lig'de bu sezon verilen en erken sarı kart oldu. Sarı kartın ardından Sosa ile tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanan Trabzonspor, bu fırsattan ise yararlanamadı.

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Tosic'ten rekor sarı kart
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