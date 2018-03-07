Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eden Hazard, Real Madrid için Chelsea'yle görüşmelerini sonlandırdı

, için 'yle görüşmelerini sonlandırdı

ekiplerinden forması giyen Belçikalı oyuncu ’ın, kariyerine ’de devam etmek istediği ve bu nedenle Chelsea’yle sözleşme görüşmelerini sonlandırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 01:53
Eden Hazard, Real Madrid için Chelsea'yle görüşmelerini sonlandırdı

Pazar günü oynanan lig maçında takımı Manchester City'e 1-0 mağlup olurken karşılaşmaya tek forvet olarak başlayan ve bu durumdan memnun olmayan Hazard, Dailymail'in haberine göre bu yaz 'e transfer olmak istiyor.

TRANSFER ZİDANE'A BAĞLI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a olan hayranlığını pek çok kez dile getiren Hazard'ın İspanyol ekibine transferinin gerçekleşmesinde, Fransız teknik adamın görevinde kalıp kalmayacağı belirleyici noktalardan biri olacak.

Uzun süredir Hazard'la yakından ilgilendiği bilinen Real Madrid, ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemezken geride kalan 27 haftanın sonunda lider Barcelona'nın 15 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Ligde yaşanan sıkıntı nedeniyle koltuğu sallantıda olan Zidane, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda takımının Paris Saint-Germain'i eleyerek yarı finale kalmasıyla rahat bir nefes aldı.

HAZARD'I COURTOİS TAKİP EDEBİLİR

İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte yönetimindeki 'de, kaleci 'nın adı da ayrılık haberlerinde geçiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı gelen iddialar arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eden Hazard, Real Madrid için Chelsea'yle görüşmelerini sonlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN