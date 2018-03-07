Oktay Derelioğlu "Gaziantepsor ayağa kalkmak isterse faydamız olur."

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, farklı bir skorla yenilmelerine rağmen oyun disiplininden memnun olduğunu kaydetti.

Süper Lig ayarında ve yeri Süper Lig olan bir takıma karşı oynadıklarına değinen Derelioğlu, "Maddi açıdan önemli bir takıma karşı oynadık. Gaziantepspor olarak genç arkadaşlarla oyun oynamaya çalışıyoruz. Gol atmayı da başardık. Oyunun büyük bölümü 2-1 gittik. Sonuç olarak 5-1 kaybettik. Onlardan farklı sonuç beklemek zor. Bu takım seçilmiş değil. Mecburi kurulmuş bir ekip. Oyuncularımın hepsinden son derece memnunum. Sahadan boynumuz bükük ayrılmadık." değerlendirmesinde bulundu.

"GAZİANTEPSPOR DİRİLMEK İSTERSE"

Takıma sahip çıkan bir kafa yapısında olduğuna dikkati çeken Derelioğlu, "Sezon sonuna kadar böyle devam edeceğim. Sezon sonunda geleceği olan ve genç oyuncular olacak. Gaziantepspor dirilmek ister, ayağa kalkmak isterse bir faydamız olur. A2 takımımız Rize'ye gelemedi. Gaziantepspor takımının durumunu anlatmaya gerek yok. Üzücü bir durumdayız. Sorumluluk alarak elimizden geleni yapıyoruz. Günü değil uzun vadeyi düşünüyorum. Arkaya dönüp baktığımda artı değer katarak ayrılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise 5-1 kazanmalarına rağmen takımda yaptığı rotasyon nedeniyle pozisyonları değerlendirmekte zorlandıklarını söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını, ilk ve ikinci yarının başında rakibe pozisyon verdiklerini belirtti.

"GAZİANTEPSPOR FORMASI GİYEN BİRİ OLARAK"

Genç ve formasını terletmeye çalışan bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Üzülmez, Gaziantepspor formasını giyen birisi olarak Gaziantep ekibinin bu durumda olmasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Rakibin sahada skoru 2-1'e getirmesi ile stres yaşadıklarının altını çizen İbrahim Üzülmez, "Rotasyon nedeniyle uyum sorunu yaşadık. İleride pozisyon ürettik ama değerlendirmekte zorlandık. 5-1 olmasına rağmen bunu söylüyorum. Lig her geçen hafta zorlaşıyor. Önümüzde Boluspor maçı var. Bu maçı unutup Boluspor maçına odaklanmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un istikrar yakalayarak üstteki takımları sıkıştırdığını aktaran Üzülmez, "Bizim saha içerisinde nasıl bir performans göstereceğimiz çok önemli. Bu bilinçle Boluspor deplasmanını da kayıpsız kapatmak istiyoruz." diye konuştu.