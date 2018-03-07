Trabzonsporlu futbolculara Lyon kancası!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemeye gelen Fransız gözlemciler 3 Trabzonsporlu için rapor hazırladılar.

Fransız ekibi Olympique Lyon adına bordo mavili ekibin genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlemeye gelen gözlemciler, 65. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna giren Yusuf Yazıcı için olumlu görüş bildirmedikleri ancak izlemeye devam edecekleri öğrenildi.. Ancak Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu'yu çok beğendikleri ortaya çıktı.

Özellikle Okay'ın savunma özellikleri ve hava toplarındaki hakimiyeti Lyon gözlemcilerini etkiledi. Aynı bölgede Tousart (20) ve Dombele (21)'yi kullanan ancak daha tecrübeli bir isim arayan Bruna Genesio'nun da Okay'a sıcak baktığı belirtildi. Okay'ı İngiltere'den West Bromwich Albion da istiyor.

Abdülkadir Ömür'ün de bireysel performansından etkilenen gözlemciler, takım oyunu eksiği bulunmasına rağmen 'Messi'nin Anadolu versiyonu' dedikleri Abdülkadir için 'İleride Fekir ya da Depay'ın yerini doldurabilir' yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi.

Trabzonspor'un Yusuf, Abdülkadir ve Okay'dan 30 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor...

HABER: Serkan AKKOYUN