Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonsporlu futbolculara Lyon kancası!

lu futbolculara kancası!

'un 3 futbolcusu Fransız gözlemcileri tarafından rapor edildi. Beşiktaş maçını izlemeye gelen gözlemciler, Abdülkadir ve Okay'ı çok beğendiler.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 18:00
Trabzonsporlu futbolculara Lyon kancası!

'in 24. haftasında oynanan -Beşiktaş maçını izlemeye gelen Fransız gözlemciler 3 Trabzonsporlu için rapor hazırladılar.

Fransız ekibi Olympique adına bordo mavili ekibin genç yıldızı 'yı izlemeye gelen gözlemciler, 65. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna giren Yusuf Yazıcı için olumlu görüş bildirmedikleri ancak izlemeye devam edecekleri öğrenildi.. Ancak Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve 'yu çok beğendikleri ortaya çıktı.

Özellikle Okay'ın savunma özellikleri ve hava toplarındaki hakimiyeti Lyon gözlemcilerini etkiledi. Aynı bölgede Tousart (20) ve Dombele (21)'yi kullanan ancak daha tecrübeli bir isim arayan Bruna Genesio'nun da Okay'a sıcak baktığı belirtildi. Okay'ı İngiltere'den da istiyor.

Abdülkadir Ömür'ün de bireysel performansından etkilenen gözlemciler, takım oyunu eksiği bulunmasına rağmen 'Messi'nin Anadolu versiyonu' dedikleri Abdülkadir için 'İleride Fekir ya da Depay'ın yerini doldurabilir' yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi.

Trabzonspor'un Yusuf, Abdülkadir ve Okay'dan 30 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor...

HABER: Serkan AKKOYUN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonsporlu futbolculara Lyon kancası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN