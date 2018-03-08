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için flaş iddia! "'de takım arıyor"

İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren ve suçunu kabul ederek cezaevine giren cu , tahliye olduktan sonra futbol oynayamaya devam etmek istiyor. Hem de 'de!

Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 15:51
Adam Johnson için flaş iddia! Türkiye'de takım arıyor

'de oynadığı dönemde Sunderland forması giyerken, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve 6 yıl hapis cezası alan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre Mart 2019'da tahliye edilecek olan Johnson'un hayatına devam etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymesinin artık zor olduğu vurgulanırken, Çin, Katar ya da 'den takım aradığı iddia edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMASI ÇOK ZOR!

15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan hapis yatan Johnson'a hiçbir takımdan teklif gelmesi beklenmiyor. Özellikle Türkiye'den herhangi bir takımın bu futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali çok düşük...

KENDİSİNE TAKIM KURMUŞ!

Johnson, Moorland cezaevinde kendisine bir futbol takımı kurup maç yapıyor. 'Johnson'ın Starları' adını verdiği takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi, yaşanabilecek saldırıları önlemek için Adam Johnson ve 'takım arkadaşlarını' diğer hükümlüler ile yan yana getirmiyor.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Adam Johnson için flaş iddia! "Türkiye'de takım arıyor"
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