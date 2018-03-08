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Altın dokunuş

Sonradan oyuna aldığı 6 farklı isimle maç başına 0.58 skor üretmeyi başaran ’ın hocasını, Mourinho ve Guardiola 0,52’lik ortalama ile takip ediyor

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018
Altın dokunuş
'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren Negredo'nun asistleri ile kazanmayı başaran , bu alanda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü oldu. Beş majör lig ve 'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0,58 skor üretti.

ALVARO NEGREDO BAŞI ÇEKİYOR
Deneyimli hocayı 'dan Mourinho (0,52) ve 'den Guardiola (0,52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, Medel ve Quaresma 1'er asist, Cenk Tosun ise 1 gol buldu.
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