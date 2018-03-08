Futbol sadece futbol değildir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirön ve yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'nı en yakından yaşayan Kilis'e destek ziyaretinde bulundu. Yönetim kurulu toplantısını Kilis'te yapan TFF, daha sonra Kilis'teki amatör kulüplerin sorunlarını dinledi. Burada yapılan basın toplantısında konuşan Başkan Demirören, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Son terörist bitene kadar bu mücadelenin devamını temenni ediyorum. Sınırın diğer tarafında bu mücadelemiz olurken, burada futbolumuz devam ediyor. Biz de federasyon olarak Kilis'teki amatör kulüplere maddi-manevi güç olmak için buraya geldik. Federasyonumuz Kilis halkının ve askerimizin yanında olmaya devam edecek. Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerimizle atıyor. Allah askerlerimize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

ESNAFA MORAL ZİYARETİ = TFF yöneticileri, roket saldırısına uğrayan ve restorasyon çalışmaları devam eden Çalık Camii'ni ziyaret etti. Başkan Demirören ve yöneticiler, YPG tarafından Kilis'e atılan roketler sonucu tahrip olan ev ve iş yerlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde dükkanları olan esnafla sohbet etti.

KİLİS'E SAHA MÜJDESİ

Valiliğin ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ziyaret edildi. Kara, "Sürekli namluların ucunda yaşamak kolay bir şey değil. Ne zaman harekat başladı, o zaman bir kesim 'aman operasyon sınırlı olsun, sivillere dokunmayın' dedi. Kabul ediyoruz ama bizim odalarımıza, yemek yediğimiz lokantaya, camiye füzeler atıldı ve kimse çıkıp kendi halindeki Kilis halkına füze atılıyor demedi" diyerek yaşananları özetledi. Demirören burada yaptığı açıklamada ise UEFA'nın Ürdün'de yaptırdığı sahanın aynısının Kilis'te yapılacağının müjdesini verdi. Demirören, daha sonra da Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

HALKIMIZ DİK DURUŞ SERGİLEDİ

TFF heyetinin ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan yaşananlarla ilgili olarak, "İlk 10 gün itibariyle şehrimizin üzerine, sivil insanların bulunduğu yerlere 40 tane füze atıldı. Allah'a şükür Kilis halkı, şehri, yöneticileri ile bütün kesimleriyle güçlü bir duruş sergiledi. Ülkemizin bu milli mücadelesinde topyekun Türkiye'nin her köşesi gibi Kilis şehri de kararlı, güçlü, yüksek bir moral ve inançla Zeytin Dalı Harekatı'nda üzerine düşeni yaptı" ifadelerini kullandı.

GÖLBAŞI ŞEHİTLERİ FORMAYLA YAD EDİLDİ

TFF, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polislerimizi de unutmadı. 51 şehidin anısına üzerlerinde her birinin adı yazılı 15 numaralı milli takım forması Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün girişine yerleştirildi.

ASKER VE POLİSLERLE YEMEK

TFF yönetiminin 3. durağı Kilis Özel hareket Şube Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'e 6 numaralı forma hediye edildi. Daha sonra çevik kuvvet ve askerlerle birlikte öğle yemeği yendi. TFF yöneticilerinin her biri bir masada oturdu. Tüm sandalyelere hediye olarak milli takım forması bırakıldı.

TÜRKİYE TEK YÜREK

TFF'nin Kilis çıkarmasında Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Hüsnü Güreli ile yöneticiler Ali Düşmez, Cengiz Zülfikaroğlu, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu ile Ümit Milliler'in hocası Alpay Özalan yer aldı. Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde asker ve polislerle hatıra pozu verildi.

AMATÖR KULÜPLERE 15'ER BİN TL

Başkan Demirören, Kilis'teki amatör kulüplere müjdeyi şu sözlerle verdi: "Buraya gelirken düşüncemiz amatör kulüplere malzeme yardımıydı. Ayrıca 15'er bin TL maddi yardım da düşündük. Bunları federasyon olarak yerine getireceğiz. Bu bizim görevimiz."

KİLİS'TE NELER YAPILACAK?

Emniyet Müdürlüğü'ne ait futbol sahasının tadilatı.

Suriye sınırındaki Çobanbey beldesindeki futbol sahasının bakımı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının kullanımındaki fitness malzemelerinin sağlanması.

ÇOBANBEY'DE TEMEL ATILDI

TFF Başkanı Demirören ve kurmayları, Suriye sınırındaki Çobanbey beldesine geçip burada yapılacak futbol sahasının temelini attı. Törene, yöre halkı ile Türkiye'nin kucak açtığı Suriyeli göçmenlerin çocukları da katıldı. Çocuklar, kafileyi büyük coşkuyla karşıladı.