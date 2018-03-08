Küslük yok

Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek takımını Akhisar maçında yalnız bırakan Volkan Demirel
ile Aykut Kocaman
arasındaki kırgınlık sona erdi. Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan'ın yaptığını anlamak çok zor. Bu hatalar affedilmez"
diyen Kocaman'ın, idmanda da oyuncusuna düşüncelerini aktardığı öğrenildi. Kocaman'ın, "Seni oynatmayacağım iddiaları doğru değil. Ancak profesyonel bir kaleciye yakışmayan bir karttı"
dediği, Volkan'ın da hocasından özür dileyerek, "Ben bu takımın kaptanıyım. Her şeyden önce F.Bahçeliyim. Hiçbir şey bu takımın şampiyonluğundan önemli değil
" karşılığını verdiği belirtildi. PAZAR GÜNÜ KALEDE OLABİLİR Volkan'ın
Beşiktaş maçındaki hatası nedeniyle para cezası aldığı, pazar günkü Yeni Malatya maçında kalede olma ihtimalinin yüksek olduğu
kaydedildi. Öte yandan Akhisar maçı sonrası ilk antrenmanda birçok futbolcunun keyifsiz olduğunu gözlemleyen Kocaman, olaya hemen müdahale etti. Akhisar maçındaki mağlubiyetin sebebini "Maça geç girme"
olarak açıklayan Kocaman, oyuncularından bunu tekrarlamamalarını istedi. MEHMET EKİCİ İÇİN 2 FORMÜL
Fiziksel açıdan yükselen Mehmet Ekici'ye 11'de yer aranıyor. Antrenman performansı çok iyi olan Ekici'nin, Yeni Malatya maçında olmasa da sonraki karşılaşmalarda sahaya 11'de sürüleceği ifade ediliyor. Oyuncunun kadroya dahil edilebilmesi için iki formül var. İlki, kanatlarda kullanıp Aatif ya da Dirar'dan vazgeçmek. İkinci formül ise, Souza-Topal ikilisinden birini kulübeye çekip Ekici'yi orta alanda kullanmak.