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Akhisarspor, 'a "ters" geliyor

, 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi önünde 11 lig maçında sadece 3 galibiyet aldı. Karadeniz ekibinde, maçları sonrasında bir kez olağanüstü genel kurul kararı alınırken 3 kez de teknik direktör değişikliğine gidildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 11:49
Akhisarspor, Trabzonspor'a ters geliyor

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı ve kulüpte bir kez genel kurul kararı alındı.

Ligin ilk yarısında Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden spor, 2012-2013 sezondan bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

BAŞKAN ŞENER, DEVAM ETMEDİ

Bordo-mavili ekibin, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisarspor deplasmanındaki yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Başkan Şener, Trabzonspor'un söz konusu sezonda deplasmandaki 1-0'lık yenilgisi sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

3 TEKNİK ADAM AYRILDI

Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler , Vahid Halilhodzic ve ile yollar ayrıldı.

2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı ile yola devam etti.

Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise Ege temsilcisi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maç, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Vahid Halilhodzic, görevinden ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, bu sezon 8. haftada Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek , göreve getirildi.

KADROSUNDA 7 ESKİ TRABZONSPORLU

Teleset Mobilya Akhisarspor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor.

Ege temsilcisinde , , , Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.

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Akhisarspor, Trabzonspor'a "ters" geliyor
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