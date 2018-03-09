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sahasında 'i konuk ediyor!

'in 25. haftasında Aytemiz , evinde 'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.3.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 19:45
Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor!

, 'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Volkan, Caicara, Attamah, Epuranu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, , Mevlüt.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN 11'İ: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

EMRE, CLİCHY VE CAİÇARA CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

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Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor!
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