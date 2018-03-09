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'e şok! 2 oyuncu maçında cezalı...

Medipol bugün oynanan maçından 4-1 gibi ağır bir skorla yenik ayrıldı. Önümüzdeki hafta zirvenin kaderini belirleyecek maçı öncesi Başakşehir'de 2 oyuncu cezalı duruma düştü.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 22:54
Başakşehir'e şok! 2 oyuncu Beşiktaş maçında cezalı...

Aytemiz karşısında kırmızı kart gören Medipol 'in defans oyuncusu Epureanu ile maçın 90+1. dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Emre Belözoğlu maçında cezalı duruma düştü.

EPUREANU KIZARDI!
Moldovalı stoper karşılaşmada 7 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 64. dakikadan sarı kartı bulunan Epureanu, 71. dakikada Efecan'ı düşürünce hakem ikinci sarı kartını çıkardı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
Başakşehir'de bu karşılaşma öncesi Clichy, Epureanu ve Emre Belözoğlu kart sınırındaydı. 90 dakika boyunca 3 isim de kart görmezken Emre Belözoğlu'na uzatmalarda çıkan kart Başakşehir'i yaktı.

Ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Başakşehir'e şok! 2 oyuncu Beşiktaş maçında cezalı...
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