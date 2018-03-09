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olağanüstü kongre kararı aldı!

yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim bugün yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 02:04
Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı!

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Hem camianın önde gelenlerinin baskısı, hem de taraftarın son dönemde artan istifa istemi sonrasında yönetimin kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldığı belirtildi.

KONGRE TARİHİ: NİSANIN İLK HAFTASI

Mevcut yönetimin devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadığı ancak Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen'in devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Genel kurulun Nisan ayının ilk haftasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Mevcut yönetim kurulunun Aralık ayında görev süresi sona eriyordu.

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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı!
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