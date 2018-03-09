Tekmeye kafa atan futbolcularla oynayacağız

Trabzonspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar maçıyla her şeye sıfırdan başlayacaklarını söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan bordo-mavili çalıştırıcı, "Tek hedefim Trabzonspor'u Avrupa'ya taşımak. 10 tane maçımız var 10'u da final niteliğinde. Avrupa Ligi'ne katılma şansımız çok yüksek. Tek isteğimiz huzurlu ortamı tekrar yakalamak. Akhisar maçı bizim için çok önemli. Akhisarspor'un buraya karşı olaylı bir galibiyeti var, onu önce yok edeceğiz. Trabzonspor, tarihinde Alanyaspor'u ilk defa yendi. Alanyaspor da ilk maçta önemli sonuç almıştı, şimdi sıra Akhisarspor maçında aynısını yapmakta"
şeklinde konuştu. TAKIMDA EKSİĞİMİZ ÇOK FAZLA
Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını da vurgulayarak, "Takımda eksik çok. Sakatlar, cezalılar. Bu tür sıkıntılarla Akhisar maçına gideceğiz. Akhisarspor maçı benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz artık. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız. Ben yönetimime güveniyorum, taraftarlara ve futbolculara güveniyorum"
dedi. ARTIK O ALINDI, BU ALINMADI MUHABBETİ SONA ERSİN!
Çalımbay, tek hedefinin takımı Avrupa kupalarına katılacak bir noktaya çıkarmak olduğunu ifade ederek, "Tabii ki, sıkıntımız var ama hiçbir zaman kimseyi ortaya atıp kendimizi yukarıya alan insan değiliz. Artık o alındı, bu alınmadı muhabbetini de kapatırsanız sevinirim. Bundan sonra ağzımdan bir daha duymayacaksınız" diye konuştu.