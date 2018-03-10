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Adebayor yoksa kayıp!

Medipol , ligde golcü oyuncusu 'dan yoksun çıktığı 3 maçın ikisinde rakiplerine mağlup oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 11:50
Adebayor yoksa Başakşehir kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan M., takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan Emmanuel Adebayor'un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki futbolcunun eksikliğinde turuncu-lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Bu sezon Togolu yıldızın oynamadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kaybeden Abdullah Avcı'nın takımı, sadece 1 mücadelede galip geldi. 12 golle M.Başakşehir'in en skorer futbolcusu konumunda bulunan Adebayor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında görev almamış ve turuncu-lacivertliler bu müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Golcü futbolcu, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamasına rağmen Başakşehir, o maçı 4-1 kazanmayı başarmıştı. Son olarak tecrübeli oyuncunun forma giymediği A.Alanyaspor mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, bunların yanında Adebayor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında süre almadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

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Adebayor yoksa Başakşehir kayıp!
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