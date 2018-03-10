Gazişehir Gaziantep 90'da kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Del Valle'nin ceza sahası yayı üzerinden sert şutu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Tatos ceza sahası içerisinde Ahmet Kesim'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora'nın şutu direkten döndü.
36. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Ba Adama düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı havalandırdı. 0-1
38. dakikada Elazığspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Ba Adama'nın uzak mesafeli vuruşunu kaleci Soner güçlükle çeldi.
62. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Ba Adama'nın aşırtma vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Mertan'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Mertan'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde uçarak kafayı vuran Diarra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 1-1
78. dakikada topla buluşan Mertan gelişine şutunu çekti ancak kaleci yumrukla topu uzaklaştırmayı başarabildi.
90. dakikada Canberk'in sağ kanatta kaptırdığı topta Himmet'in ortasında İsmail'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
90+3. dakikada Del Valle'nin sol kanattan yerden ortasında Himmet'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Engin xx, Özgür Ertem xx, Önder Yılmaz xx
TY Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Orhan Şam (Serkan dk. 5 xx), Murat Akça xx, Sezgin Coşkun xx, Canberk Dilaver xx, Bjarnason xx, Alpaslan xx, Tatos xx (Kadir dk. 86 ?), Tom xxx, Hora x (Mertan dk. 63 x), Diarra xxx
Gazişehir Gaziantep FK: Stackhowiak xx, Yasin Palaz xx, İsmail Konuk xxx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Okan Derici xx (Himmet dk. 61 x) Tugay Kacar x (Segbefia dk. 50 x), Del Valle xx, Gökhan Alsan xx, Ba Adama xxx (Serdar dk. 82), Özgür Can Özgür xx
Goller: Diarra (dk. 73) (Elazığspor), Ba Adama (dk. 36), İsmail (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Alpaslan, Murat, Tom, Canberk (Elazığspor), İsmal, Gökhan, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)