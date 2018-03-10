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- (Canlı)

'in 25. haftasında , 'yı konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 14:47
Sivasspor - Kasımpaşa (Canlı)

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan - maçını Alper Ulusoy yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

13. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.

18. dakikada Veysel'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye pasında arka direkte müsait durumda topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada Emre'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Ramazan kurtardı.

45. dakikada Robinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx,Volkan Ahmet Narinç xx, İlker Takpak xx

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani x (Boye dk. 38 x), Bjarsmyr xx Ziya xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Emre xx, Bifouma xx, Robinho xx, Kone xx
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Saivet, Rybalka, Serkan, Cyriac
Teknik Direktör: Samet Aybaba

KASIMPAŞA: Ramazan xx, Veysel xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Trezeguet xx, Mbaye xx, Neumayr xx, Eduok xx
Yedekler: Eray, Kadem Burak, Etoundi, Murillo, Hasan, Ahmed, Hakan Demir, Popov, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Kone (dk. 13) (Demir Grup Sivasspor), Edouk (dk. 18) Kasımpaşa
Sarı kartlar: Medjani (Demir Grup Sivasspor)

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Sivasspor - Kasımpaşa (Canlı)
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