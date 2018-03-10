Sivasspor - Kasımpaşa (Canlı)

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Sivasspor - Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



13. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.



18. dakikada Veysel'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye pasında arka direkte müsait durumda topu ağlara gönderdi. 1-1



22. dakikada Emre'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Ramazan kurtardı.



45. dakikada Robinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx,Volkan Ahmet Narinç xx, İlker Takpak xx



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani x (Boye dk. 38 x), Bjarsmyr xx Ziya xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Emre xx, Bifouma xx, Robinho xx, Kone xx

Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Saivet, Rybalka, Serkan, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba



KASIMPAŞA: Ramazan xx, Veysel xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Trezeguet xx, Mbaye xx, Neumayr xx, Eduok xx

Yedekler: Eray, Kadem Burak, Etoundi, Murillo, Hasan, Ahmed, Hakan Demir, Popov, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Kone (dk. 13) (Demir Grup Sivasspor), Edouk (dk. 18) Kasımpaşa

Sarı kartlar: Medjani (Demir Grup Sivasspor)