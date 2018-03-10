Ümraniyespor zirveyi zorluyor

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Grand Medical Manisaspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti.
Ümraniyespor bu galibiyetle 1. Lig'deki puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Serdar'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Sedef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
53. dakikada İbrahim Akdağ'ın ortasında ceza yayı üzerinde Emircan, Cleyton'a indirdi. Cleyton'un vuruşunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
61. dakikada sağ kanattan Mehmet Sedef'in ortasında penaltı noktası üzerinde Emircan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'dan döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen İbrahim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Mehmet Kaan Bingül xx, Murat Temel xx
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Merthan xx, Appindangoye xx, Mehmet Sedef xx, İbrahim Akdağ xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Cleyton xx (Bahadır dk. 69 x) Emircan xx (Mücahit dk. 85 ?), Serdar Özbayraktar xx (Samet dk. 46 x)
Grand Medical Manisaspor: Göktuğ xx, İlkay xx, Furkan xx, Akın xx (Ömer Atiş dk. 72 x), Berk xx, Kemal xx, Bilal xx, Alper xx (Ulaş dk. 58 x), Ömer Buğdaycı xx, Kağan Miray xx, Asım xx
Goller: Mehmet Sedef (dk. 7), İbrahim Akdağ (dk. 82) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Akın, Alper, İlkay (Grand Medical Manisaspor), Timur, Samet (Ümraniyespor)