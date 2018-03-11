Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Ümit Özat'a tepki!

'ndan ve 'a tepki!

Sabah Spor yazarı , ve arasında oynanan ve siyah beyazlı takımın 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 10:22
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Ümit Özat'a tepki!

ERMAN TOROĞLU: Kartal orta sahadaki sorunu Tolgay ile çözdü. Zorlu maçları da kazandı. Artık yukarıdan inmezler. zor bir devreden geçmesine rağmen işi kolaya çevirdi. Kadro geniş olunca rahat rahat hepsini kullanabiliyor. Yalnız önceki gün SABAH Spor'da bir haber çıktı, "Şenol Güneş, Avrupa'da en yerinde oyuncu değiştirerek skoru lehine döndüren teknik direktör" diye. Ben buna katılmıyorum... Şenol Güneş, sahaya önce gerekli takımı çıkarmıyor sonra da bakıyor olmuyor, ilk çıkarması gereken takımı sonradan buluyor. Haliyle de skor değişiyor... Güneş önce eşeğini kaybettiriyor. Sonra bulduruyor, sevindiyor tabiri caizse...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Ümit Özat'a tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN