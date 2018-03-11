Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Ümit Özat'a tepki!

ERMAN TOROĞLU: Kartal orta sahadaki sorunu Tolgay ile çözdü. Zorlu maçları da kazandı. Artık yukarıdan inmezler. Beşiktaş zor bir devreden geçmesine rağmen işi kolaya çevirdi. Kadro geniş olunca Şenol Güneş rahat rahat hepsini kullanabiliyor. Yalnız önceki gün SABAH Spor'da bir haber çıktı, "Şenol Güneş, Avrupa'da en yerinde oyuncu değiştirerek skoru lehine döndüren teknik direktör" diye. Ben buna katılmıyorum... Şenol Güneş, sahaya önce gerekli takımı çıkarmıyor sonra da bakıyor olmuyor, ilk çıkarması gereken takımı sonradan buluyor. Haliyle de skor değişiyor... Güneş önce eşeğini kaybettiriyor. Sonra bulduruyor, sevindiyor tabiri caizse...