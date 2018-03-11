Gaziantep'te sürpriz sonuç!

Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Gaziantepspor 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada gelişen Samsunspor atağında Enes İslam'ın ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Sifakis kurtardı.
63. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantepspor atağında orta alanda topla buluşan Cuma Furkan'ın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökay'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Samaras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
82. dakikada Gaziantepspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu Mustafa Çakır ağlarla buluşturdu. 1-1
90. dakikada Gaziantepspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası ile topla buluşan Mustafa Çakır vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Ahmet Ayaz
Gaziantepspor: Musa Emre xx, Şenol xx, Deniz xx, İlker xx, Müslüm xx (Yunus dk.90 ?), Erdal Ahmet xx, Gökhan xx, Cuma Furkan xx (Ahmet dk.75 x) , Mustafa Çakır xxx, Yusuf xx (Oktay dk.57 x)
Yedekler: Furkan Fırat, İbrahim, Mehmet Sait, Mustafa Emirhan, Süleyman, Mehmet Kasım, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Samsunspor: Michail Sifakis xx, Samaras xx, Jonathan Serge xx (Kenan dk.46 x), Göksu xx, Oğuz xx, Gökay xx, Ahmet Cebe xx, Ufuk xx(Muhammet dk.66 x), Çağrı xx, Enes İslam xx (Emmanuel dk.61 x),Erkam xx
Yedekler: Furkan Köse, Ercan, Claude Angan, Berat, Samet Hakan
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Goller: Samaras (dk. 75) (Samsunspor), Mustafa Çakır (dk. 82, 90) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Yusuf, Furkan, Oktay (Gaziantepspor), Muhammet Beşir (Samsunspor)