Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneceğiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katıldığı bir televizyon programında gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yeneceğine inandığını ifade eden Cengiz, "Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Kadıköy'de bir ilk olacak. UEFA'dan ceza gelirse B planımız var. Üçüncü yılımızda kara geçmeyi düşünüyoruz" dedi.

"500-650 MİLYON TL ZARARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gereksiz transfer harcamaları yapmamaları gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Biz 3 yıllık projeksiyon koyduk. Minimum 3 ile 4 yıl istedik yönetim kurulundan. 2. yılda sıfıra gelmeyi hedefliyoruz, ben bunu camiaya da ilan ediyorum. Şu anda 500-650 milyon TL zararla karşı karşıyayız. Bizim hedefimiz 2 yılda borcu sıfırlamak. Bunu UEFA'ya da taahhüt ettik. Riva ile Florya'nın çok etkin ve doğru kullanılması gerekiyor. Lüzumsuz transfer harcamalarına gitmemeliyiz. Riva'dan kırdırdığımız 500 milyonluk kaynağı olduğu gibi futbolcu transferine verdik. Bu ağır yükü kaldırmak gerekiyor. Bizim kendi öz kaynağımız Riva ve Florya. 3-4 yılda çok önemli bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz Riva ve Florya'yı" şeklinde konuştu.

UEFA'DA YAPILAN GÖRÜŞMELER

UEFA'da yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Cengiz, "Şimdi Emlak Konut'un başında çok değerli yönetim var. Ben geldiğimin ikinci günü temasa geçtim. Start verildiği anda 844 tane villa var orada. 1 milyon dolara sattığınızda 350 milyonluk gelir gelecek. Satmak için doğru pazarlama yapmak gerekir. Galatasaray toplumunun önde gelenlerine satabilirsek, kesinlikle olur. Bizim gelişimiz camiada kıyam yarattı, ayağa kalkış yarattı. Biz geldiğimiz günde 115 milyon TL'yi kendi kaynaklarımızla ödedik. 1 ayda 20'ye yakın kombine satıldı. Artı 'yellow friday' yapıldı, dünyada görülmemiş bir taraftar hareketidir. Bu UEFA'nın da dikkatini çekmiş zaten. Kayseri'den maçtan önce 'lütfen taraftarlar storelara hücum etsin stoklara hücum etsin' dedik. Dünyada ilk defa bir trend topic 24 saat dünya gündeminde kaldı. 2 günde 10 kat satış yaptık. Bu bir taraftarlık hareketidir, bir ruh hareketidir. Biz bunları UEFA'ya anlattık. Bu tutku bizim gibi Akdeniz bandındaki ülkelerde ayrı bir tutkudur. UEFA, Galatasaray'ın gücünü çok iyi anlıyor, UEFA an an izliyor bizleri. Türkiye ile çok ilgileniyorlar, çünkü Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu biliyorlar. Türkiye futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'ya yapılan sunum hakkında bilgi verdi. İŞTE O SÖZLER: https://t.co/P4dJkOu0Ch pic.twitter.com/AANsk74UFT — Sabah Spor (@sabahspor1) 9 Mart 2018

AZİZ YILDIRIM'A SAYGI DUYUYORUM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik hakkında da konuşan Cengiz, "Benim büyüdüğüm ortam kulüplerin maçlarında yan yana oturmaktı. Biz birlikte maç seyrederdik. Sonra ortaya polis girdi. Sonra bir erozyon oldu, sonra bir takım stat kapıları açıldı ikinci yarılarda. Kötü parayı, iyi para kovar. Kötü seyirciyi iyi seyirci kovar. İyi kurttan kötü kurttan hangisi kazanacak diye sorarsanız; hangisini beslerseniz o kazanır" dedi.

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA

Şike süreciyle ilgili söylemlerim oldu. Fenerbahçe bizim çok büyük rakibimiz, Fenerbahçe ne kadar kaliteliyse biz o kadar büyük oluruz. O kadar kaliteli oluruz. Ben bütün camialara saygı içindeyim. ama "respect" saygı duymak zorundasınız. Ben bu bağlamda Aziz Yıldırım'ı başarılı buluyorum. Galatasaray, Fenerbahçe gibi camialara 20 yıl hizmet etmiş, tabii bir söylem söylemek istemem. Ben bunu söyleyemem Fenerbahçe camiası yanlış anlamasın, kim başkan olursa saygı gösteririz" şeklinde konuştu.

UEFA'YA KUŞUN KANATLARINI KIRMAYIN DEDİK

UEFA'daki görüşmeleri hakkında da konuşan Cengiz, "Ben UEFA'da açıkça Türkiye futbolla kalkıyor, futbolla yatıyor dedim. Hatta dışarıda basın mensuplar var ben çağırmadım dedim. Ancak toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor, biz dedik ki, lütfen Türkiye'ye destek olun, Türk futboluna yardımcı olun. Ben endişeyle gittim, batıyla sıkı temas içinde olan insanlardan biriyim. Siz Brezilya dediğinizde aklınıza ne geliyor? Futbol. Siz, Türkiye'de eğer savaş veya çatışmayı değil Galatasaray'ı akla getirirse ülke imajına da katkı yapar. Biz kendilerine bunu dedik, lütfen kuşun kanatlarını kırmayın" dedi.

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GOMIS VE TERİM İLE UZUN YILLAR BERABER OLACAĞIZ

Galatasaray'ın Gomis'i gönderme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Cengiz, "Biz hiçbir futbolcumuzu göndermeyiz (Gomis için) göndereceksek de önce teknik heyete sorarız. Bizde teknik kadro ne derse o olur ama son sözü yönetim söyler. Gomis inşallah bizde idol olacak. Biz rakibe saygılı ölümüne mücadele eden futbolcular arıyoruz. Fatih hoca da buna önem verir. Kesinlikle Fatih hocayla iş birliğini uzun soluklu görüyorum. Fatih hoca gecesini gündüzüne veriyor. Florya'dan 12 kamyon moloz çıkarttı. Yemek masasına kadar çevresini değiştirdi" ifadelerini kullandı. (CNN Türk)