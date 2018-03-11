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Neustaedter'de sorun yok

'de 'nin, 2-1 galip geldiği Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rus futbolcusu Roman Neustaedter'in durumunun iyi olduğu açıklandı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 20:48
Neustaedter'de sorun yok

'nin, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Roman Neustaedter'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Neustaedter'in sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman'a, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi ve X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken, ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı, genel durumunun iyi olduğu belirlendi."

Roman Neustaedter'in, sağlık ekibinin uygulayacağı tedavi sonrasında, onay verildikten sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

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