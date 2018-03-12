Balıkesirspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok puanını 39'a çıkarırken Adanaspor'un mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım (Dk. 62 Bahattin Köse), Yakup Demir, Gökhan Süzen, Renan Diniz, Koman (Dk. 8 Bekir Yılmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Magaye, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 78 Abdulaziz Solmaz), Roni
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuzhan Çapar, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 56 Sedat Şahintürk), Cumali Bişi, Beleck, Otoo (Dk. 85 Burak Çalık)
Gol: Dk. 85 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: 90+4 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 38 Roni, Dk. 54 Renan Diniz (Adanaspor), Dk. 65 Kethevoama, Dk. 90+5 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)