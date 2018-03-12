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Balıkesirspor, spor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında, play-off mücadelesi veren , son haftaların formsuz ekibi spor'u deplasmanda 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 18:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 18:13
Balıkesirspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Bu sonuçla puanını 39'a çıkarırken spor'un mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül

: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım (Dk. 62 Bahattin Köse), Yakup Demir, Gökhan Süzen, Renan Diniz, Koman (Dk. 8 Bekir Yılmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Magaye, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 78 Abdulaziz Solmaz), Roni

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuzhan Çapar, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 56 Sedat Şahintürk), Cumali Bişi, Beleck, Otoo (Dk. 85 Burak Çalık)

Gol: Dk. 85 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: 90+4 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 38 Roni, Dk. 54 Renan Diniz (Adanaspor), Dk. 65 Kethevoama, Dk. 90+5 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

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Balıkesirspor, Adanaspor'u tek golle geçti
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