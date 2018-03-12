Giray Bulak “Oyunu koparmamız lazımdı"

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bugün son 10 dakika strese girdik. Normalde oyunu koparmamız lazımdı. Bir goller tehlikeli skordur her zaman. Dolayısıyla Magaye'nin girdiği pozisyon gol olsa veya son dakika direğe çarpıp dışarı çıkan top gol olsa maç 1-1 bitebilirdi. Onun için yakaladığımız ikinci pozisyonu gol yapmamız lazımdı. Özellikle girdiğimiz 2-3 pozisyon var. Ayağa iyi pas yapabilen bir takımız. Oyun yönünü iyi değiştiriyoruz, kenar oyununu iyi oynuyoruz, bekleri oyuna iyi katıyoruz, önde çabuk oyuncularımız var. Komple bir takım görüntüsü çizebiliyoruz. Dolayısıyla da oyunu ele alıyoruz. Bugün de böyle oldu. Kazandık, oyuncularımı kutluyorum ama eksiğimiz çok. Şu anda 17-18 kişi çalışıyoruz" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Ardın, "Bugünkü maçı çok istedik. Fakat sahadaki görüntümüz öyle değildi" dedi.



Balıkesirspor Baltık maçının ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Geldiğimiz bir hafta içinde ekip olarak takımımızın kaybettiği mental anlamdaki bozukluğu atmaya çalışıyoruz. Arka arkaya 2 maç oynadık. 2 maçın kaybı bizim takımı istemediğimiz yere getirdi. Şu anda alt taraftaki takımla aramızdaki fark 3 puana düştü. Sezon başı planlaması ve şimdiki arasına baktığımızda korkunç bir ters orantı var. Bugünkü maçı çok istedik. Fakat sahadaki görüntümüz öyle değildi. İlk yarıda sahada çok organize, oyunda bizi etkisiz hale getiren, topu aldığında etkili çıkan bir Balıkesirspor Baltok vardı. İkinci yarı dengeledik. Ama skor bir anlık konsantrasyon eksikliğinden oyuna yeni giren oyuncunun oyunu sonlandırmasıyla skoru belirlemiştir. Kaybettik, çok üzgünüz bulunduğumuz durumdan dolayı"dedi.