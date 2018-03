Gümüşhanespor, Güvenç Kurtar ile yollarını ayırdı

Konuyla ilgili olarak Gümüşhanesspor'dan yapılan açıklamada, "Değerli Basın Mensupları, teknik direktör Güvenç Kurtar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz. Takımımız ara vermeden Hacettepe maçı hazırlıklarına, antrenörümüz Sezgin Köprülü yönetiminde başladı. Takımızın teknik direktörlük görevi için atılan somut adım paylaşılacaktır" denildi.

BAŞKAN ÇAKMAK: "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN GÜMÜŞHANESPOR'DUR"

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı İsmet Çakmak, yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Gümüşhanespor'un hedefi nettir. Bu hedef doğrultusunda gereken çalışmalar yapılacaktır. Sezon sonu özlemle istediğimiz şampiyonluk için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Bu yolda taraftarlarımızın sonsuz desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Onlar her zaman Kırmızı-Beyazlı takımımızın itici gücü olmuştur. Gümüşhanespor bireylere mahkum kalmadan her zaman kalıcı kalmalıdır. Bunun için hep ve tam destek sağlanmalıdır. Uzun ve zorlu maçlar bizleri bekliyor. Sezonun ikinci yarısında düşme potasında olan ve Play-Off isteyen takımlar maçlarına daha hırslı çıkıyor. Tabiki bizlerde bunun farkındayız. Önümüzde 7 final maçı var. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Gümüşhanesporumuza geçmiş dönemde başkanlık ve yöneticilik yapan herkese, desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş'e, Onursal başkanımız ve Milletvekilimiz Hacı Osman Akgül'e, Milletvekilimiz Cihan Pektaş'a ve Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e teşekkür ediyorum. Bizler bir oldukça ve tek bir paydada birleştikçe hedefimize kavuşacağımıza olan inancım sonsuzdur" dedi.