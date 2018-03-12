İsmail Kartal: “3 puanı taraftara armağan ediyorum”

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 gün önce biten bir maçları olduğunu ifade ederek, "Buna rağmen oyuncularımız dinlenebilme imkanı olmamasına rağmen taktiksel olarak ilk yarıda rakibi durdurup kontralarla sonuç aldı. Ama asıl oynamak istediğimiz 5'li defanstı.

İstanbulspor koşan bir takım ve defansın arkasına koşu yapıyor. Bunu önlemek için 4'lü defansla başladık 5'li yerine. Abdülkadir'i sakatlığı yerine oyundan aldık ve böylece 5'li defansa döndük. Arkaya adam kaçırmadık. İkinci yarıda öndeki hızlı adamlarla kontraya çıkıp sonuç almak istedik. Burada ligin zorlu deplasmanlardan birinden puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum. Bu 3 puanla ligin 2'incisi olduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

AVCI "TEK SEVİNDİRİCİ NOKTA İYİ OYNAMAMIZ"

Aldığı mağlubiyetle play-off yolunda darbe alan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Rakibimiz 2 tane duran toptan golü buldu ve onun dışında kalemize gelemediler. Tek sevindirici nokta iyi oynamamız" diye konuştu.



Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, gerçekten üzgün olduklarını ifade ederek, "Bugün maçı izlemeye gelen ve televizyonda izleyenler için futbol adına güzel şeyler oldu. Çocuklarımız en iyi şekilde görevlerini yerine getirdi. Şans biraz yanımızda olsaydı çok rahat kazanırdık. Rakibe adeta topu göstermedik. Rakibimiz 2 tane duran toptan golü buldu ve onun dışında kalemize gelemediler. Tek sevindirici nokta iyi oynamamız" dedi.