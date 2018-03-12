Medipol Başakşehir ne çektiyse alt sıralardan çekti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre alt sıralardaki takımlara karşı en fazla puan kaybı yaşayan ekip konumunda bulunuyor.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon ligin son 6 sırasındaki takımlara karşı oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray ise aynı ekiplere karşı oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 2 puan yitirdi. Söz konusu takımlara karşı Beşiktaş 10 maçta 5, Fenerbahçe ise 8 müsabakada 6 puan kaybı yaşadı.

Medipol Başakşehir'in, 13. sıraya yükselen Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu 25. haftada Galatasaray, 17. basamaktaki Atiker Konyaspor'u, Beşiktaş ise 14. sıradaki Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN SON 6 SIRA İLE MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig'de yalnızca 3 galibiyeti bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezon ilk 3 puanını ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Karabük deplasmanında 3 puanı bırakan turuncu-lacivertli ekip, ligin son sırasındaki rakibini sahasında ise 5-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetti.

Osmanlıspor ve Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçları kazanan turuncu-lacivertliler, bu iki ekiple de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında ise tam 5 puan kaybı yaşadı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, sahasında ise 1-1'lik beraberlikten kurtulamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftada deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ise 2-1 yenmişti.

Medipol Başakşehir'in, ligin son 6 sırasındaki takımlarla oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sıralama Takım adı İç saha Deplasman 13- Aytemiz Alanyaspor 2-1 1-4 14- Gençlerbirliği 1-1 0-1 15- Antalyaspor 4-1 - 16- Osmanlıspor 1-0 - 17- Atiker Konyaspor 2-1 1-1 18- Kardemir Karabükspor 5-0 1-3

Not: Skorlarda Medipol Başakşehir ilk takım olarak yazılmıştır.

GALATASARAY'DAN BİR BERABERLİK

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile evinde oynadığı maçı ise 3-0 kazandı.

Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 7-0, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1, deplasmanda 2-0, Osmanlıspor'u dış sahada 3-1, evinde 2-0, Gençlerbirliği'ni sahasında 5-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Beşiktaş ise son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca deplasmanda Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor'a puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0, sahasında 5-0, Osmanlıspor'u evinde 5-1, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0, Antalyaspor'u iç sahada 2-0, deplasmanda 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 ve Gençlerbirliği'ni iç sahada 1-0 yendi.

Beşiktaş söz konusu takımlarla oynadığı maçlarda deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi, yine dış sahada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DEN 3 BERABERLİK

Fenerbahçe, son 6 sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamazken, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Gençlerbirliği (2-2), deplasmanda ise Atiker Konyaspor (1-1) ve Osmanlıspor (1-1) ile oynadığı maçlarda toplam 6 puan kaybetti.

Fenerbahçe, sahasında Kardemir Karabükspor (2-0) ve Aytemiz Alanyaspor (3-0), deplasmanda ise Gençlerbirliği (2-1), Aytemiz Alanyaspor (4-1) ve Antalyaspor'u (1-0) yenmeyi başardı.