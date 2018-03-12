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"Ne olursa olsun r lehine sonuçlanacak"

Teleset Mobilya spor'u 3-1 ile geçen r'da Teknik Direktör , mücadele sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 23:01
Rıza Çalımbay Ne olursa olsun Trabzonspor lehine sonuçlanacak

İyi oynadık maçın başından sonuna kadar. Yapmak istediğimiz hemen hemen her şeyi yaptık. Kanat sorununu bugün ilk defa çözdük, sorun vardı. Bu maç yolumuza devam etmek için önemliydi. Bütün arkadaşları kutluyorum.

Trabzon çok büyük bir camia. Bunların altından kalkacak bir camia. Bunların hepsi gelip geçici. Bana göre çok iyi bir şekilde sonuçlanacaktır. Bu ne olursa olsun Trabzon lehine sonuçlanacaktır. Başkan karar aldı ama dün takımla beraberdi, moral verdi. 'Biz burdayız' dedi. Herkes eleştiri yapıyor ama içerde neler olduğunu bilmiyor. Rıza hoca ne yaşıyor, kulüp ne yaşıyor bilmiyor ama bunlar gelip geçici. Trabzon camiası bunun altında kalkar ve Trabzon için iyi olur.

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Rıza Çalımbay "Ne olursa olsun Trabzonspor lehine sonuçlanacak"
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