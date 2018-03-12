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"Tek düşüncemiz galibiyetti"

Teknik Direktörü , Teleset Mobilya spor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık” dedi

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 23:29
Rıza Çalımbay Tek düşüncemiz galibiyetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda T.M. spor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü , "Bugün maça çıkarken tek düşüncemiz galibiyetti. Alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. Belki de bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çok pozisyonlu bir maç oldu. Bizim çok pozisyonumuz vardı. Tabii ki galibiyet şu ortamda çok çok önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyetin anlamının daha büyük olması için de önümüzdeki hafta oynayacağımız Malatya maçı bizim için çok önemli ve kritik olacak. Şu anki tek gayemiz o maça kısa süre de olsa çok iyi hazırlanmak. O maçı da istediğimiz şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

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Rıza Çalımbay "Tek düşüncemiz galibiyetti"
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