Rıza Çalımbay "Tek düşüncemiz galibiyetti"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda T.M. Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün maça çıkarken tek düşüncemiz galibiyetti. Alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. Belki de bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çok pozisyonlu bir maç oldu. Bizim çok pozisyonumuz vardı. Tabii ki galibiyet şu ortamda çok çok önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyetin anlamının daha büyük olması için de önümüzdeki hafta oynayacağımız Malatya maçı bizim için çok önemli ve kritik olacak. Şu anki tek gayemiz o maça kısa süre de olsa çok iyi hazırlanmak. O maçı da istediğimiz şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU