Trabzonspor, Akhisar'ın serisini 3 golle sonlandırdı

Avrupa Kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında deplasmanda Akhisarspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Trabzonspor bu sonuçla ligdeki puanını 39'a çıkarırken Teleset Mobilya Akhisarspor 33 puanda kaldı.

Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Dame Ndoye'nun golleriyle rakibini 3-1 malup eden bordo-mavililer puanını 40'a çıkardı ve 6. sıraya yükseldi.

Akhisar'da Serginho 90. dakikada kırmızı kart görürken ev sahibi ekibin tek golü uzatma dakikalarında Soner'den geldi.

Öte yandan Trabzonspor 9 Aralık 2017 tarihinde Kasımpaşa deplasmanında attığı 3 golden sonra ilk kez bir maçta 3 gol attı. Trabzonspor'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz da Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 19. maçta 19. golünü atmış oldu. Burak, gol krallığı yarışında 24 gollü Bafetimbi Gomis'in ardından 2. sırada yer alıyor.

TELESET MOBİLYA AKHİSAR 1-3 TRABZONSPOR

Teleset Mobilya Akhisar 0-1 Trabzonspor 45' Okay Yokuşlu

Teleset Mobilya Akhisar 0-2 Trabzonspor 83' Burak Yılmaz

Teleset Mobilya Akhisar 0-3 Trabzonspor 85' Dame N'Doye

Teleset Mobilya Akhisar 1-3 Trabzonspor 90+3' Soner Aydoğdu

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncularının yaptığı hatayla topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Lukac yerinde bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

30. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

72. dakikada Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Seleznov'un aktardığı topla buluşan Sissoko'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Olcay Şahan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

85. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz'ın pasıyla meşin yuvarlakla buluşan N'Doye rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da ilk sarı kartını 58. dakikada gören Serginho, 90+1. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Onur Kıvrak'ın vuruşu kısa düşünce ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 3-1.

Müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik, Seleznov

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak, Olcay Şahan, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Sosa, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 45+2 Okay Yokuşlu, 83' Burak Yılmaz, 85' Dame N'Doye, 90' Soner Aydoğdu (Akhisar)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaki Beşiktaş maçına göre 4 değişiklikle çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Tomas Hubocan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jan Durica, Abdülkadir Ömür ve Dame N'Doye'un yerine Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında forma şansı buldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Trabzonspor'un yeni profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcusu Sami Can Özkan da ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzonspor karşılaşmasında, galip geldikleri Fenerbahçe maçının kadrosunda 1 zorunlu değişikle takımını saha sürdü.

Akhisarspor'da 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Lopes'in yerine Soner Aydoğdu görev yaptı.

Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular ve hakemler üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "2018 Troya Yılında Çanakkale'de buluşuyoruz." yazılı pankartıyla çıktı. Yeşil-siyahlı futbolculara down sendromlular eşlik etti.