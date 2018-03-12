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Tribünde skandal pankartı!

Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in şehitlerimize başsağlığı dilediği için, ırkçı Almanların ve PKK yandaşlarının saldırısına ve hakaretine maruz kalmasından sonra Almanya'da bir skandal daha patlak verdi. Nuri'nin takımı Borussia Dortmund'un maçında, tribünlerde teröristlere destek veren bir pankart açıldı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 16:00
Tribünde skandal YPG pankartı!

Almanya Bundesliga'da dün akşam oynanan Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçında, ev sahibi Dortmund tribünlerinde skandal bir pankart açıldı.

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Tribünde skandal YPG pankartı!
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