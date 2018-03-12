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: Sporting’i çok isterim

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Vagner Love: Sporting’i çok isterim
, Portekiz'in O Jogo gazetesine verdiği röportajda, "'a gol attığım için taraftarlarla kötü anılarımız var ama ben onlara borcumu öderim. Portekiz'de daha önce oynama fırsatını buldum, yakın gelecekte de büyük bir kulüp olan Sporting'de forma giymeyi çok isterim" dedi.

ORMAN'DAN ATINÇ'A ZİYARET
Başkanı , dizinden ikinci kez ameliyat olan 'ı hastanede ziyaret etti. Atınç'a geçmiş olsun dileklerini ileten Orman, genç oyuncu için en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



EN UCUZ BAYERN BİLETİ 170 TL
Beşiktaş'ın Çarşamba günü 'le Vodafone Park'ta oynayacağı Devler Ligi rövanş maçının biletlerinin genel satışına başlandı. 5-0 kaybedilen ilk karşılaşmaya rağmen, biletlerin fiyatlarının yüksek tutulduğu görüldü. En ucuz bilet 170 TL, en pahalı bilet ise 1500 TL'den satışa çıkarıldı.
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