Yunanistan'da liglere ara verildi

Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis, Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Vassiliadis, dün gece olaylı bir şekilde ertelenen PAOK-AEK maçının Yunan futboluna "ağır bir darbe" vurduğunu belirterek, "Kurallar herkes için geçerli. Bu sebeple, süresiz bir şekilde lig maçlarını durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yunan futbolunu temizlemek için mücadele ettiklerini kaydeden Vassiliadis, siyasi bedel ödeme pahasına şimdiye kadar yapılanları tehlikeye atmayacaklarını söyledi.

Vassiliadis, Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) ve UEFA ile görüşmelerde bulunduklarına işaret ederek, Yunan takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu kaydetti.

PAOK ile AEK takımları arasında Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.

Öte yandan Savvidis ve 4 koruması hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.