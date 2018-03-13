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Çevirdik yine çeviririz

45’te soyunma odasına 1-0 geride gelen futbolcularına Terim’den hatırlatma: maçının devre arasında soyunma odasında İmparator’un sesi yankılandı: “Şampiyon olmak istiyorsak buradan geri dönmeliyiz. Geçmişte çok maç çevirdik, yine çeviririz”

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Çevirdik yine çeviririz
maçında soyunma odasına 1-0 yenik durumda giren 'ın hocası , futbolcularına dinlenmeleri için 5 dakika vakit tanıdı, daha sonra tüm takımın kol kola girmesini istedi. "Şampiyon olmak istiyorsak buradan geri dönmeliyiz. Şampiyon takımlar buradan geri döner" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da kazandığı 6 şampiyonlukta birçok maçı çevirdiklerini ve bu maçta da tabelayı lehlerine döndüreceklerini yüksek sesle öğrencilerine söyledi. 90 dakika sonunda soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle dönen futbolcular, hocalarına "Şampiyon olacağız" diyerek teknik heyetle birlikte şampiyonluk tezahüratı yaptılar.

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?Galatasaray bu sezon geriye düştüğü 4 maçı çevirmeyi başardı. Bu değer, Beşiktaş ve Başakşehir'de iki, F.Bahçe'de ise sıfır.

?6 HAFTADA 4 "DERBİ"
'in 25. haftasında üç puan farkla lider olan Terim yönetimindeki Galatasaray, önümüzdeki 6 haftanın 4'ünde ligdeki en önemli rakipleri ile karşılaşacak. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle start alacak zorlu fikstür, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile oynanacak maçla son bulacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında bu periyotta Tudor yönetiminde oynadığı altı maçın 3'ünü kaybetmiş ve sadece yedi puan toplayabilmişti.

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