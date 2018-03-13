Ertuğrul Sağlam'ın takımı kazanamıyor

Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile 1-1 berabere kaldı.

İran ekibi Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. hafta maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira takımını ağırladı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Al Jazira'nın Brezilyalı futbolcusu Romarinho'nun attığı golle 1-0 geriye düşen Traktör Sazi, 78. dakikada Farzad Hatami'nin attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla, grupta galibiyeti bulunmayan Traktör Sazi ikinci beraberliğini aldı. İran ekibi, 2 puanla 4. ve son sırada yer alıyor. Al Jazira ise puanını 5'e çıkardı.