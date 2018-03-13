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"'dan bu akşam ayrılıyorum"

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'un teknik direktörü , bu akşam kulüpten ayrılacağını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 18:37
Oktay Derelioğlu Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum

Derelioğlu, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor maçı sonrasından görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatarak, "Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne kadar beni ikna etti. Ancak 'dan bu akşam ayrılıyorum." dedi.

Gelinen süreçte "anlat anlat bitmeyecek" ve "büyük hikayeler çıkacak" olaylar yaşadığını aktaran Derelioğlu, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye giden bir takım haline geldiklerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını hatırlatan Derelioğlu, "Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken doğru yaptığımı biliyorum. Ama bu süreç öyle bir hal aldı ki şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor, istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere yönetim bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer bozulmazsa daha çok can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun affedileceğini, oluşturduğu 18-20 kişilik kadroda yer alan futbolcuların da sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:

"Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar... Bu çocuklara yazık günah."

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Oktay Derelioğlu "Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum"
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