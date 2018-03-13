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lı Florenzi, için Türkçe öğrenmiş

'nın kaptanlarından Florenzi, takım arkadaşı için Türkçe kelimeler öğrendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:15
Romalı Florenzi, Cengiz Ünder için Türkçe öğrenmiş

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen takım arkadaşı hakkında konuştu.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cengiz Ünder'le çok iyi anlaştıklarını söylerken, "Cengiz'le oynamak çok rahat. Herkesin doğru bir zamanı vardır. Ben onun yaşlarında Türkiye'ye gitseydim, 3 yılda 3 kelime zor öğrenirdim. İtalya'ya gelip, yeni bir dil öğrenmek genç bir çocuk için kolay değil" dedi.

CENGİZ İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENDİM

Florenzi, Cengiz'in kendisini iyi hissetmesi için elinden geleni yaptığını ifade ederken, "Onun yeteneklerinin meyvelerini topluyoruz. Kendisini iyi hissetmeli çünkü buna ihtiyacımız var. Ben de kendimce, 2-3 Türkçe kelime ezberledim ki iletişim kurarken iyi hissetsin" cümlelerini kurdu.

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Romalı Florenzi, Cengiz Ünder için Türkçe öğrenmiş
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