Thomas Müller: “İstanbul'da kendimi çok güvende hissediyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'te Thomas Müller soruları yanıtladı. Heynckes'in performansın artmasını istemesiyle ilgili konuşan Thomas Müller, "Neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Performans artışını, daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız zaman test edebiliriz. Bizi çok zorlayan rakiplerle oynadığımız zaman herhangi bir hata yapma lüksümüz olmayacak. Ofansif anlamda hır fırsattan yararlanma ve defansif anlamda hata yapma şansımız olmayacak. O rakipler de hata affetmeyecek rakipler olabilir. Geçen haftalarda sık sık cezalandırılmadığımızı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak herhangi bir hataya yer veremememiz gerekiyor. Teknik direktörümüzün bir zafiyetten bahsettiğini düşünmüyorum, rakiplerin güçleriyle ilgili konuştuğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"STADIN NAMINI BİLİYORUZ"

Beşiktaş maçının kendileri adına özel bir maç olacağını söyleyen Müller, "Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sonrasında milli maçlar var. Brezilya'yla oynayacağız. 2014'teki gibi farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ama anılarımız canlanıyor. Dünya Kupası için iştahımızı kabartmak istiyoruz" dedi.

Maça gazetecilerin hazırlandığı gibi hazırlandıklarını söyleyen Müller, "Siz bilgi toplayıp, istatistik değerlendiriyorsunuz. Biz de buna göre maça hazırlanıyoruz. Maçı 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. Bizim için çok önemli olan, maçın başlama vuruşuyla birlikte, rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz. İlk maçtaki performansımızı ortaya koymak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL'DA KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Alman bir gazetecinin sorduğu, "İstanbul çok güzel bir şehir ve eskiden çok fazla Alman turist geliyordu. Siyasi nedenlerden dolayı artık fazla Alman turist gelmiyor. İstanbul'u güvenli buluyor musun?" sorusunu yanıtlayan Müller, "İstanbul'da kendimi çok güvenli hissediyorum. Burada yürekten karşılandık. Taraftar da karşıladı bizi. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden boğazı izleyebiliyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, buraya çalışmaya geldik" diyerek sözlerini tamamladı.