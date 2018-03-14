Arda Turan, Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için kan bağışında bulundu

Altınbaş Üniversitesinde gerçekleştirilen Türk Kızılay'ı ve öğrencilerin ortaklaşa gerçekleştirdiği kampanyaya Arda Turan'ın yanı sıra Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş katıldı.

Kan bağışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda, kampanyanın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık, destek vermeye geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri şanlı bir mücadele veriyor. Biz de onlara dualarımızla, elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda başarılı şekilde operasyonu bitirip yurdumuza dönerler."

Türk Kızılayına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise " İnşallah bu destek dalga dalga Türkiye'nin her tarafına yayılacak. Üniversite olarak kalbi desteklerimizi Afrin'de bulunan Mehmetçikimize iletiyoruz." ifadelerini kullandı.