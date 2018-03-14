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'li 'nde çeyrek finalde

Son 16 Turu karşılaşmasında 'in formasını giydiği 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında 'i evinde 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 00:36 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 01:53
Cengiz Ünder'li Roma Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen , deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

CENGİZ ÜNDER'DEN TUR PAYLAŞIMI

Milli yıldız Cengiz Ünder, maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

İNGİLTERE'DE TUR ATLAYAN SEVİLLA

Gecenin diğer mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Rakibine 84. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle cevap veren Manchester United, kalan bölümlerde eşitliği sağlayamadı.

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Sevilla, 1957-58 sezonundan bu yana Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ilk kez çeyrek finale çıktı.

Daha önce İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool ve Manchester City ile İtalya'dan Juventus, son 8 takım arasına kalmıştı.

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Cengiz Ünder'li Roma Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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