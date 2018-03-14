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'nin efsane ismi vefat etti

'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü  hayatını kaybetti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:27
Fenerbahçe'nin efsane ismi Halit Deringör vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, "Kolay mı li Olmak" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum 'e Allah'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi'ne baş sağlığı dileriz.

Merhum Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Halit Deringör vefat etti
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